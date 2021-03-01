В Одесском регионе в течении одних суток обнаружено свыше двух сотен новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает сайт СНБО, передает Politeka.net.
По состоянию на 1 марта, новых случаев инфицирования диагностировано 207, из них 156 – у одесситов, 51 – у жителей районов области.
При этом всего заболевших 86 тысяч 099 человек.
По данным системы мониторинга СНБО, новых летальных случаев и выздоровевших за последние сутки в Одесской области не зарегистрировали. Всего же в регионе умерли 1429 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, а более 79 тысяч больных вылечились от недуга.
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На сегодняшний день в одесских больницах свободна 151 койка для больных Covid-19.
Всего в "инфекционке" 210 пациентов с Covid-19. Из них 130 человек – в тяжелом состоянии, 80 – в состоянии средней тяжести. К аппаратам ИВЛ подключен один больной.
Также 24 пациента с коронавирусом проходит лечение в больнице №1, 30 человек – в больнице №10, 34 больных – в больнице №5, семь детей – в детской городской больнице №3.
Ранее мы сообщали, что в Одессе все больше медиков отказываются прививаться индийской вакциной от коронавируса.
Эти опасения связаны с качеством вакцины.У 22 привитых медиков проявились побочные эффекты – повышение температуры до 38,5 градусов. В связи с этим около 26 медицинских работников уже отказались от вакцинации.
Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."
Также Politeka сообщала, что вирус снова набирает обороты после передышки в Одесской области: известно, сколько жертв и больных