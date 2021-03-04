В Украине началась третья волна коронавирусной болезни и власти не исключают возможность введения локдауна по всей стране
Как передает Politeka.net, об этом в ходе конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава Кабмина констатировал, что темпы с распространения коронавирусной болезни COVID-19 резко увеличились и если большинство областей будет в «красной» зоне, то придется возвращаться к локдауну.
"К сожалению, уже сейчас очевиден тот факт, что у нас началась третья волна пандемии. Уже в Ивано-Франковской области и Черновицкой введены очень жесткие ограничения. Еще несколько областей на подходе к жестким ограничениям. Когда большинство областей будет в «красной» зоне придется возвращаться к локдауну, который мы уже переживали», - заявил Шмыгаль.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Сын Чапкиса из "Танців з зірками" превзошел отца в зажигательном танце: "The Best…"
Разгоряченная Кароль вывалила бюст, соблазняя Дана Балана: неожиданные кадры
Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"
Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."
Ранее мы сообщали, в Одесской области за сутки зафиксировали значительный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным СНБО, состоянием на 4 марта на территории одесского региона выявили 483 случая заражения вирусом ковид.
Общее число заболевших с начала пандемии уже достигло 87 тысячи 210 человек.
Не справились с болезнью и скончались за сутки 15 пациентов, при этом общее число погибших от коронавируса составляет 1460 человек.
В СНБО отмечают, что 79 тысяч 567 человек получили статус выздоровевших, 6183 болеют, у 90363 подозревают коронавирус.
По данным Министерства здравоохранения Украины, за сутки в Одесской области вакцинировали 100 человек.
Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."
Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки