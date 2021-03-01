В Одессе после введения вакцины против коронавируса осложнения появились уже у 22 человек, а многие медики и вовсе отказались от прививки

Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко, в понедельник, 1 марта, пишут местные СМИ .

По словам чиновницы, у 22 привитых медиков проявились побочные эффекты – повышение температуры до 38,5 градусов.

Также Якименко рассказала, что 26 врачей в Одессе уже отказались от вакцинации. Причем многие объяснили свой отказ тем, что ожидали вакцину Pfizer, а не индийский Covishield.

Известно, что 26 февраля были привили только 27 сотрудников 5-й больницы, хотя планировалось привить 67. У некоторых уже ухудшилось самочувствие.

В тоже время, глава горздрава отметила, что ,вакцинация продолжается: на этой неделе должны получить прививку сотрудники 10-й больницы, первой ГКБ, второго роддома и 3-й детской больницы.

Напомним, что 25 февраля в Одессу привезли 25 900 доз индийской вакцины Covishield от Oxford/AstraZeneca и сразу же стартовала вакцинация медиков от COVID-19.

Первым прививку получил заведующий отделением городской инфекционной больницы Сергей Костенко, после него вакцинировали свыше 50 сотрудников инфекционной больницы.

Далее по графику – с 25 февраля по 3 марта – будут прививать сотрудников других городских опорных стационаров по COVID-19: городских больниц №1, №5, №10, городской детской больницы №3 и роддома №2. Через четыре недели после введения первой дозы вакцины медикам будет проведена ревакцинация для формирования максимальной защиты от COVID-19.

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