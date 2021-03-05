В Одеській області спостерігається черговий підйом захворюваності коронавірусом

За минулу добу в регіоні зафіксували ще 372 нових випадки зараження. Про це передає Politeka.net, з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

За весь час в Одесі та області захворіли вже 87210 осіб, що є 2-м показником по країні після Києва.

1 463 хворих померли, з них 3 – за останню добу. 79 664 осіб одужали, в тому числі 97 - за останню добу.

Також повідомляється, що в Одеській області введено 140 доз вакцини.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у щеплених індійською вакциною від коронавірусу медиків проявилися побічні ефекти.

Так, на наступний день після щеплення у 22 осіб спостерігалася реакція у вигляді підвищення температури – від 37,2 до 38,5 градусів і погіршення загального стану.

Трохи пізніше співробітниця горздрва Алла Колеева заявила, що у вакцинованих були тимчасові протипоказання до введення препарату Covieshield/AstraZeneca такі, як ГРВІ або вони контактували з пацієнтом, у якого підтвердився коронавірус.

У той же час на думку прем'єр-міністра України дениса Шмигаля, в Україні почалася Третя хвиля коронавірусної хвороби і влада не виключає можливість введення локдауну по всій країні.

Глава Кабміну констатував, що темпи поширення COVID-19 різко збільшилися і якщо більшість областей буде в «червоній» зоні, то доведеться повертатися до жорсткого локдауну, який ми вже переживали раніше.

Нагадаємо, що десятки одеських медиків поскаржилися на ускладнення після щеплення від коронавірус: "з побочек спостерігають..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу