В Одесской области наблюдается очередной подъем заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали еще 372 новых случая заражения. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

За все время в Одессе и области заболели уже 87210 человек, что является 2-м показателем по стране после Киева.

1 463 больных умерли, из них 3 – за последние сутки. 79 664 человек выздоровели, в том числе 97 – за последние сутки.

Также отмечается, что в Одесской области введено 140 доз вакцины.

Ранее мы сообщали, что в Одессе у привитых индийской вакциной от коронавируса медиков проявились побочные эффекты.

Так, на следующий день после прививки у 22 человек наблюдалась реакция в виде повышения температуры – от 37,2 до 38,5 градусов и ухудшение общего состояния.

Немного позже сотрудница горздрва Алла Колеева заявила, что у вакцинированных имелись временные противопоказания к введению препарата Covieshield/AstraZeneca такие, как ОРВИ либо они контактировали с пациентом, у которого подтвердился коронавирус.

В тоже время по мнению премьер-министра Украины дениса Шмыгаля, в Украине началась третья волна коронавирусной болезни и власти не исключают возможность введения локдауна по всей стране.

Глава Кабмина констатировал, что темпы распространения COVID-19 резко увеличились и если большинство областей будет в «красной» зоне, то придется возвращаться к жесткому локдауну, который м ыуже переживали ранее.

Напомним, что десятки одесских медиков пожаловались на осложнения после прививки от коронавирус: "из побочек наблюдают..."

Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки