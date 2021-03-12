Стрімке зростання числа хворих коронавірусною інфекцією вивів Одеську область знову в лідери
Про це повідомляє РНБО, передає Politeka.net
За даними моніторингу, на ранок 12 березня в регіоні виявлено 757 нових інфікованих.
Загальна кількість хворих перевалила за 90 тисяч і склала 90 605 осіб.
За останню добу від вірусу і супутніх захворювань померли 17 осіб, при цьому всього жертв 1 522.
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81 1018 осіб одужали, в тому числі 42-за останню добу.
За добу від вакцини Covishield в Одеській області прищепили 230 осіб
Раніше ми повідомляли, що через рік пандемії на тлі коронавірусу Одеського медика обурила поведінка людей в поїздах.
Лікар Іван Черненко поскаржився, що незважаючи на 27 тисяч жертв, які померли в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, так і не привчили людей до дотримання елементарних правил протиепідеміологічного захисту.
"Їду з роздільної в поїзді Чернівці-Одеса. Плацкарта. По вагону проходить провідник.
- Одягаємо маски, під'їжджаємо до Одеси, можуть перевіряти. Прошу, надягаємо маски!
У провідника маска під носом.
До цього моменту в масці серед найближчого оточення сидів тільки я.
Так би мовити, Британський штам з доставкою", - написав Черненко.
Нагадаємо, що на Одещині кількість заражених вірусом наближається до 90 тисяч: "вакцинувалися лише..."
Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу