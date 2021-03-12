Стрімке зростання числа хворих коронавірусною інфекцією вивів Одеську область знову в лідери

Про це повідомляє РНБО, передає Politeka.net

За даними моніторингу, на ранок 12 березня в регіоні виявлено 757 нових інфікованих.

Загальна кількість хворих перевалила за 90 тисяч і склала 90 605 осіб.

За останню добу від вірусу і супутніх захворювань померли 17 осіб, при цьому всього жертв 1 522.

81 1018 осіб одужали, в тому числі 42-за останню добу.

За добу від вакцини Covishield в Одеській області прищепили 230 осіб

Раніше ми повідомляли, що через рік пандемії на тлі коронавірусу Одеського медика обурила поведінка людей в поїздах.

Лікар Іван Черненко поскаржився, що незважаючи на 27 тисяч жертв, які померли в Україні від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, так і не привчили людей до дотримання елементарних правил протиепідеміологічного захисту.

"Їду з роздільної в поїзді Чернівці-Одеса. Плацкарта. По вагону проходить провідник.

- Одягаємо маски, під'їжджаємо до Одеси, можуть перевіряти. Прошу, надягаємо маски!

У провідника маска під носом.

До цього моменту в масці серед найближчого оточення сидів тільки я.

Так би мовити, Британський штам з доставкою", - написав Черненко.

Нагадаємо, що на Одещині кількість заражених вірусом наближається до 90 тисяч: "вакцинувалися лише..."

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу