Стремительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией вывел Одесскую область снова в лидеры

Об этом сообщает СНБО, передает Politeka.net

По данным мониторинга, на утро 12 марта в регионе выявлено 757 новых инфицированных.

Общее количество заболевших перевалило за 90 тысяч и составило 90 605 человек.

За последние сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 17 человек, при этом всего жертв 1 522.

81 1018 человек выздоровели, в том числе 42 – за последние сутки.

За сутки от вакциной Covishield в Одесской области привили 230 человек

Ранее мы сообщали, что спустя год пандемии на фоне коронавируса одесского медика возмутило поведение людей в поездах.

Врач Иван Черненко пожаловался, что несмотря на 27 тысяч жертв, которые скончались в Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, так и не приучили людей к соблюдению элементарных правил противоэпидемиологической защиты.

«Еду из Раздельной в поезде Черновцы-Одесса. Плацкарт. По вагону проходит проводник.

- Надеваем маски, подъезжаем к Одессе, могут проверять. Прошу, надеваем маски!

У проводника маска под носом.

До этого момента в маске среди ближайшего окружения сидел только я.

Так сказать, британский штамм с доставкой», - написал Черненко.

Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."

Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки