Стремительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией вывел Одесскую область снова в лидеры
Об этом сообщает СНБО, передает Politeka.net
По данным мониторинга, на утро 12 марта в регионе выявлено 757 новых инфицированных.
Общее количество заболевших перевалило за 90 тысяч и составило 90 605 человек.
За последние сутки от вируса и сопутствующих заболеваний скончались 17 человек, при этом всего жертв 1 522.
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81 1018 человек выздоровели, в том числе 42 – за последние сутки.
За сутки от вакциной Covishield в Одесской области привили 230 человек
Ранее мы сообщали, что спустя год пандемии на фоне коронавируса одесского медика возмутило поведение людей в поездах.
Врач Иван Черненко пожаловался, что несмотря на 27 тысяч жертв, которые скончались в Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, так и не приучили людей к соблюдению элементарных правил противоэпидемиологической защиты.
«Еду из Раздельной в поезде Черновцы-Одесса. Плацкарт. По вагону проходит проводник.
- Надеваем маски, подъезжаем к Одессе, могут проверять. Прошу, надеваем маски!
У проводника маска под носом.
До этого момента в маске среди ближайшего окружения сидел только я.
Так сказать, британский штамм с доставкой», - написал Черненко.
Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."
Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки