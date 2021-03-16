За минулу добу в Одеській області коронавірусна інфекція забрала життя 20 людей

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Станом на 16 березня, лабораторно підтверджено 728 нових випадків зараження.

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З початку епідемії в Одеському регіоні виявили 92 тисяч 992 хворих-19.

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На жаль, не впоралися з хворобою і померли 20 осіб за добу, всього - 1 555 пацієнтів.

При цьому статус видужали отримали 81 304 людини видужали, в тому числі 204-за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 10 133 жителя.

Варто сказати, що на першому місці за кількістю інфікованих — Львівська область: там за добу — понад 1000 нових випадків. На другому місці-Київ, на третьому-Вінницька область, а на 4-му місці-Одеська.

Раніше ми повідомляли, що за останні кілька днів в Одесі та області зафіксували різкий підйом захворюваності Covid-19. Про це заявила директор міськздраву Олена Якименко.

Коронавірус, фото: скріншот You Tube

"Протягом двох тижнів кількість інфікованих пацієнтів збільшилася вдвічі. Також подвоївся відсоток госпіталізованих хворих з коронавірусом", - повідомила чиновниця.

Якщо ситуація не покращиться, переконаний головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, то Одеська область потрапить в" помаранчеву " зону карантину.

Нагадаємо, що медик ковидної лікарні сурмить про катастрофу в Одесі: "реанімація схожа на газову камеру"

Також Politeka повідомляла, що в Одесі знову підскочив приріст нових заражених коронавірусом: скільки виявлено хворих за добу