В Одесской области за сутки выявили почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

По данным системы мониторинга СНБО, 407 случаев ковид официально зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки. Общее число заболевших составляет 92 тысячи 264 человека, передает Politeka.net

За минувшие сутки в Одесской области летальных случаев не регистрировалось, также не было выздоровевших больных. Всего жертв недуга зафиксировано 1535.

В настоящее время в Одессе и области продолжают болеть более 9,6 тысяч человек.

Также за последние сутки в Одесской области вакцинировали 160 человек.

Нужно сказать, что на сегодняшний день наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Ранее мы сообщали, что в Одессе снова наплевали на карантин и устроили массовые гуляния по случаю Масленицы.

Людей не испугало, то что Одесский регион снова оказался в лидерах по количеству больных коронавирусом. Местные жители толпами вышли на городские пляжи без масок и соблюдения любой дистанции.

Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."

Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки