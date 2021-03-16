За минувшие сутки в Одесской области коронавирусная инфекция унесла жизни 20 человек

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

По состоянию на 16 марта, лабораторно подтверждено 728 новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Одесском регионе выявили 92 тысяч 992 больных-19.

К сожалению, не справились с болезнью и умерли 20 человек за сутки, всего - 1 555 пациентов.

При этом статус выздоровевших получили 81 304 человека, в том числе 204-за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 10 133 жителя.

Стоит сказать, что на первом месте по количеству инфицированных — Львовская область: там за сутки — более 1000 новых случаев. На втором месте-Киев, на третьем-Винницкая область, а на 4-м месте-Одесская.

Ранее мы сообщали, что за последние несколько дней в Одессе и области зафиксировали резкий подъем заболеваемости Covid-19. Об этом заявила директор горздрава Елена Якименко.

"В течение двух недель число инфицированных увеличилось вдвое. Также удвоился процент госпитализированных больных с коронавирусом", - сообщила чиновница.

Если ситуация не улучшится, убежден главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, то Одесская область попадет в" оранжевую " зону карантина.

Напомним, что медик ковидной больницы трубит о катастрофе в Одессе: "реанимация похожа на газовую камеру"

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