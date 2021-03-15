Медик ковидного отделения одесской больницы умоляет о помощи и говорит, что сейчас реанимация похожа на газовую камеру
Его письмо обнародовала на своей странице в Фейсбуке волонтер Екатерина Ножевникова, которая является основателем и директором благотворительного фонда "Корпорация монстров" и занимается помощью больным с коронавирусом, пишет Politeka.net
По словам Ножевниковой, несколько дней назад она получила это сообщение и специально не указывает дату и имя врача, чтобы его не вычислили и не уволили.
Волонтер только уточнила, что доктор работает в ковидном отделении городской больницы №5, которая находится в Парке Шевченко.
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«Пишу вам так как не знаю куда и кому вообще можно и нужно писать. Но то что происходит сейчас в больнице - это просто массовое истребление людей . У нас не работает или не налажена работа кислорода. В нашей больнице реанимация на 7 человек. все кто туда поступают крайне тяжёлые. Сейчас регулярно каждый день пропадает на 1-2 часа кислород. Вчера у нас "похоронили" очередных 2 х человек из-за этих перебоев. Сидеть там и слышать как больные умоляют дать им кислород , держать их за руку и смотреть на муки и как они умирают , но при этом быть бессильным просто не в моготу. Морально это очень убивает . Выжигает в тебе все человеческое . Реанимация в эти моменты похожа на газовую камеру. Помогите», - говорится в публикации.
Медик просит придать этой ситуации огласку, чтобы спасти людей.
«Нам нужен криоцилиндр минимум на две тонны. Но его нет», - добавил в завершении врач.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки выявили почти полтысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
По данным системы мониторинга СНБО, 407 случаев ковид официально зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки. Общее число заболевших составляет 92 тысячи 264 человека.
За минувшие сутки в Одесской области летальных случаев не регистрировалось, также не было выздоровевших больных. Всего жертв недуга зафиксировано 1535.
В настоящее время в Одессе и области продолжают болеть более 9,6 тысяч человек.
Напомним, что на Одесчине число зараженных вирусом приближается к 90 тысячам: "вакцинировались лишь..."
Также Politeka сообщала, что в Одессе снова подскочил прирост новых зараженных коронавирусом: сколько выявлено больных за сутки