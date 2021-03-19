Одеситів попередили про ушлого жебрака ромської національності, яка косить під інваліда

Вона стоїть і просить милостиню на дорозі в районі вулиці Малої Арнаутська від Рішильєвської до канатної. Про це повідомили очевидці в місцевий паблік «Одеса як вона є», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Жінка стоячи на милицях, просить гроші, проте як тільки «зміна» закінчується, вона бадьоро йде, тримаючи їх в руках.



На оприлюдненому відео можна побачити жебрака зі спини, при цьому вона йде по дорозі, тримаючи свої милиці в руках і ніяких ознак інвалідності у неї не спостерігається. Поруч з жінкою йдуть двоє маленьких дітей.

Користувачі в соцмережах здивовані, що хтось ще може "вестися" на таких жебраків.

"Невже хтось піддає милостиню таким людям?",- вражаються в мережі.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські врятували збоченця, який чіплявся до дітей на міському пляжі в Одесі.

Це сталося в Лузанівці.

У патрульну службу звернувся місцевий житель і розповів, що біля футбольного майданчика в Лузанівці, поруч з морем чоловік демонструє свої статеві органи дітям. Патрульні прибули на виклик і коли збоченець побачив службове авто, кинувся в море, щоб поплисти від поліцейських.

Ексгібіціоніст проплив у крижаній воді близько одного кілометра, а потім почав тонути.

Поліцейським довелося поспішити до нього на допомогу, вони витягли чоловіка з води і надали медичну допомогу.

Нагадаємо, що в Одесі студентів порізали біля гуртожитку, постраждалих рятують лікарі: що сталося

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