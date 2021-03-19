Одеситів попередили про ушлого жебрака ромської національності, яка косить під інваліда
Вона стоїть і просить милостиню на дорозі в районі вулиці Малої Арнаутська від Рішильєвської до канатної. Про це повідомили очевидці в місцевий паблік «Одеса як вона є», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Жінка стоячи на милицях, просить гроші, проте як тільки «зміна» закінчується, вона бадьоро йде, тримаючи їх в руках.
На оприлюдненому відео можна побачити жебрака зі спини, при цьому вона йде по дорозі, тримаючи свої милиці в руках і ніяких ознак інвалідності у неї не спостерігається. Поруч з жінкою йдуть двоє маленьких дітей.
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Користувачі в соцмережах здивовані, що хтось ще може "вестися" на таких жебраків.
"Невже хтось піддає милостиню таким людям?",- вражаються в мережі.
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