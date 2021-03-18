Чего ждать от погоды?

В Одессу пришел активный циклон Мариус, который принес обильные осадки в виде дождя и похолодание

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Согласно имеющимся данным, утром температура воздуха составит от 2 до 4°С тепла, уже ближе к обеду отметка на термометрах поднимется до 6°С тепла.

В Одессе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Практически все время будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.

Ветер прогнозируют северо-западный, 9-14 метров в секунду.

На автодорогах области видимость во время осадков составит 1-2 км.

Ранее мы сообщали неизвестные особи принялись уничтожать декоративные фонари, которые освещали новую набережную недалеко от 15-й станции Большого Фонтана.

На кадрах видно, как уничтожены порядка 10 фонарей на одном из участков ограждения.

На некоторых светильниках разбили стекла, а другие и вовсе оторвали с проводами. Все разрушенные фонари находятся рядом друг с другом, что явно свидетельствует о вмешательстве человека.

Что примечательно, на других участках светильники остались целыми.

Напомним, что Одесчина стремительно приближается к опасной зоне: Минздрав обновил зоны карантина с 15 марта

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