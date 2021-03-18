В Одессу пришел активный циклон Мариус, который принес обильные осадки в виде дождя и похолодание
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Согласно имеющимся данным, утром температура воздуха составит от 2 до 4°С тепла, уже ближе к обеду отметка на термометрах поднимется до 6°С тепла.
В Одессе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Практически все время будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
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Ветер прогнозируют северо-западный, 9-14 метров в секунду.
На автодорогах области видимость во время осадков составит 1-2 км.
Ранее мы сообщали неизвестные особи принялись уничтожать декоративные фонари, которые освещали новую набережную недалеко от 15-й станции Большого Фонтана.
На кадрах видно, как уничтожены порядка 10 фонарей на одном из участков ограждения.
На некоторых светильниках разбили стекла, а другие и вовсе оторвали с проводами. Все разрушенные фонари находятся рядом друг с другом, что явно свидетельствует о вмешательстве человека.
Что примечательно, на других участках светильники остались целыми.
Напомним, что Одесчина стремительно приближается к опасной зоне: Минздрав обновил зоны карантина с 15 марта
Как сообщала Politeka, циклон со Средиземного моря несется в Одессу, погода резко изменится: что будет на этой неделе
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