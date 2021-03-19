Одесситов предупредили об ушлой попрошайке ромской национальности, которая косит под инвалида

Она стоит и просит милостыню на дороге в районе улицы Малой Арнаутская от Ришильевской до Канатной. Об этом сообщили очевидцы в местный паблик «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Женщина стоя на костылях, просит деньги, однако как только «смена» заканчивается, она бодро уходит, держа их в руках.



На обнародованном видео можно увидеть попрошайку со спины, при этом она идет по дороге, держа свои костыли в руках и никаких признаков инвалидности у нее не наблюдается. Рядом с женщиной идут двое маленьких детей.

Пользователи в соцсетях удивлены, что кто-то еще может "вестись" на таких попрошаек.

"Неужели кто-то поддает милостыню таким людям?", - поражаются в сети.

Ранее мы сообщали, что полицейские спасли извращенца, который приставал к детям на городском пляже в Одессе.

Это произошло в Лузановке.

В патрульную службу обратился местный житель и рассказал, что возле футбольной площадки в Лузановке, рядом с морем мужчина демонстрирует свои половые органы детям. Патрульные прибыли на вызов и когда извращенец увидел служебное авто, бросился в море, чтобы уплыть от полицейских.

Эксгибиционист проплыл в ледяной воде около одного километра, а потом начал тонуть.

Полицейским пришлось поспешить к нему на помощь, они вытянули мужчину из воды и оказали медицинскую помощь.

Напомним, что в Одессе студентов порезали возле общежития, пострадавших спасают врачи: что произошло

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