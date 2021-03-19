Одесситов предупредили об ушлой попрошайке ромской национальности, которая косит под инвалида
Она стоит и просит милостыню на дороге в районе улицы Малой Арнаутская от Ришильевской до Канатной. Об этом сообщили очевидцы в местный паблик «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Женщина стоя на костылях, просит деньги, однако как только «смена» заканчивается, она бодро уходит, держа их в руках.
На обнародованном видео можно увидеть попрошайку со спины, при этом она идет по дороге, держа свои костыли в руках и никаких признаков инвалидности у нее не наблюдается. Рядом с женщиной идут двое маленьких детей.
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Пользователи в соцсетях удивлены, что кто-то еще может "вестись" на таких попрошаек.
"Неужели кто-то поддает милостыню таким людям?", - поражаются в сети.
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