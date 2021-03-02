Драка возле одесского общежития завершилась поножовщиной, пострадали два студента-иностранца
Инцидент случился на днях во дворе общежития на Маршала Говорова. Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net
Как стало известно, 32-летний представитель Закавказья поссорился с двумя 27-летними студентами из Центральной Азии и в ходе разборок пырнул их ножом.
Пострадавшие получили тяжелые ранения: проникающие ножевые ранения грудной клетки, колото-резаное ранение с повреждением диафрагмы, проникающая колото-резаная рана живота, внутреннее брюшное кровотечение, колото-резаная рана паховой области и левого плеча.
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Злоумышленника задержали через несколько дней. На месте полицейские изъяли куртку с пятнами бурого цвета. Он признался в содеянном.
Теперь гражданин Азербайджана грозит от 10-ти лет тюрьмы до пожизненного срока.
До этого мы сообщали, что в Одессе конфликт между мамой и дочкой закончился фатальными последствиями для пожилой женщины.
Так, во время очередной ссоры на бытовой почве 34-летняя женщина несколько раз ударила ножом в спину свою родную мать. 71-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась по дороге в больницу.
Чтобы отвести от себя подозрение, преступница заявила полицейским, что женщина сама свела счеты с жизнь по причине тяжелой болезни.
Однако медицинская экспертиза и улики показали, что пенсионерку убили. В результате девушка призналась в содеянном. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.
Как сообщала Politeka, сын зарезал родного отца в день рождения: детали большой беды в Одессе.
Также Politeka писала, что пенсионерка зарезала мужа в Одессе, внучка застала страшную картину: кадры с места трагедии