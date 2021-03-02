В Одесской области мужчины затолкали молодую девушку в автомобиль и вывезли в посадку

Похищение произошло средь бела дня на глазах у прохожих в одном из поселков в Измаильском районе, рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Люди услышали крики о помощи от девушки и позвонили в полицию, предоставив приметы похитителей.

Для поимки преступников правоохранители ввели план «Перехват».

Впоследствии выяснилось, что к похищению причастны 46-летний поклонник и его 26-летний сообщник.

Таким образом старший из мужчин пытался заставить 23-летнюю девушку жить вместе. Жертву удерживали силой, угрожали ножом и заставляли делать вид, что все хорошо. Их задержали.

В полиции выяснили, что оба злоумышленника оказались местными жителями. Каждый из них имеет по одной судимости. Кроме того, на данный момент в суде рассматриваются дела по факту краж этими мужчинами.

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