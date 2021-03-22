Перейдуть на змішаний режим роботи, що це означає

За останній рік одеських школярів то ганяли за парти, то переводили на дистанційне навчання з дому

Тепер же, коли Одеса потрапила в» червону " зону карантину учнів чекає змішана форма навчання. Про це в ході наради оперативного штабу повідомила директор Департаменту освіти Олена Буйневич.

За словами чиновниці, учнів 5-11 класів після виходу з весняних канікул чекає дистанціонка, а молодші класи, в свою чергу, будуть навчатися за бажанням батьків.

"Багато батьків просять перевести їх дітей в онлайн, тому протягом цього тижня в школах проведуть опитування, щоб визначити, кому потрібно дистанційне навчання. За результатами опитування для цих дітей будуть сформовані спеціальні класи, а решта будуть навчатися очно", - повідомила Олена Буйневич.

Вона також розповіла, що на карантин закрито 17 груп у дитячих садках, 3 з них - через ГРВІ та грип, а 14-через високу захворюваність коронавірусом серед вихователів та дітей.

Раніше ми повідомляли, що в останні два тижні в Одеській області фіксують дуже високий рівень захворюваності Covid-19.

Так, станом на 22 березня, в регіоні офіційно виявлено 745 нових випадків зараження за добу.

Загальне число хворих наближається до 100 тисяч і вже досягло 98 тисячі 249 чоловік.

Летальних випадків-1 613, з них двоє - за останню добу. 81 721 людина одужала, в тому числі 32 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 14 915 осіб.

Також ми писали, що в Одесі на порозі локдауну поліцейські провели карантинні рейди по розважальних закладах.

Всю ніч з 20 на 21 березня вони ходили по нічних клубах в центральній частині міста і перевіряли як дотримуються карантинні правила власники, персонал і відвідувачі. Копи заглянули в заклади на вулицях Грецькій, Катерининській та Гоголя.

Як з'ясувалося в ході рейдів, багато господарів клубів і барів проігнорували заборону на роботу після 23:00.

Правоохоронці склали протоколи на адміністраторів закладів.

Тепер їм доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, що Одеса увійшла в "червону" зону: коли введуть жорсткий локдаун і що чекає жителів

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