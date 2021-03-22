Одесская область переступила «красный» порог заболеваемости ковидом и уже с завтрашнего дня регион ждет жёсткий локдаун

Его введут с 00:00 вторника, 23 марта. Решение об ужесточении карантинных мер было принято 20 марта на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Отметим, что «красных» зонах запрещается работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, концертных залов) и торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов средств гигиены и бытовой химии).

Отменяются также массовые развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, а работа ресторанов и кафе осуществляется исключительно на вынос.

Что касается транспорта, то запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки, кроме транзитных.

Однако на данный момент об остановке движения общественного транспорта речи не ведется.

Вероятнее всего, транспорт продолжит работать в обычном режиме, но в негобудут пускать ограниченное количество пассажиров.

На легковушках можно перевозить до пяти человек (включая водителя). Также разрешено ездить на служебном и арендованном транспорте.

Поезда в пригород могут ездить только после согласования с областной администрацией, а за пределы области – с разрешения Минздрава и Мининфраструктуры.

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