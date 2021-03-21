В Одессе похоронили почетного гражданина города Олега Губаря, который скончался от последствий коронавируса
Прощание с ним проходило в воскресенье, 21 марта в Преображенском парке возле мемориала-стены выдающимся одесситам. Соответствующее видео обнародовали местные СМИ в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Провести в последний путь одессита пришли родные и близкие, его коллеги, а также люди, знавшие краеведа по его публикациям и общественной деятельности. Среди тех, кто посетил церемонию были мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор Сергей Гриневецкий.
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Почетного гражданина Одессы похоронили на Еврейском кладбище, рядом с мамой, бабушкой и тетей.
Известно, что Олег Губарь умер в больнице, где лечился от последствий коронавируса. Ему было 67 лет.
Он заболел в середине января, попал в реанимацию, а затем - в пульмонологическое отделение, откуда через несколько недель был выписан.
Но накануне Губаря снова положили в больницу, где он скончался.
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