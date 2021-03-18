Медик и одесситы решили рассказать о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Своими впечатления они поделились на страницах соцсетей, передает Politeka.net.

Так, хирург из Килийской многопрофильной больницы Роман Ольховский написал, что пребывает в удовлетворительном состоянии спустя неделю после введения антикоронавирусной прививки.

«Сделал прививку от COVID-19 9 марта 2021 года. Неделя позади, состояние удовлетворительное. Спросите, боялся ли? Скажу, да, но дома дети и жена. Обязан быть здоровым», - сообщил Ольховский на своей странице в Фейсбук.

Под его постом собралось немало комментариев, где люди пишут, что также хотят вакцинироваться.

Одессит Вадим Шпаченко описал первые два дня после того, как укололся CoviShield.

«Неприятным был следующий день после вакцинации. Укололся вечером в четверг, а в пятницу собрал все карты - температура до 38.5, озноб, головная боль, утомляемость и вот это вот все. К вечеру пятницы температура начала падать, а самочувствие приходить в норму. В субботу проснулся полон сил, пусть и спал почти десять часов", - отметил он.

Еще одна одесситка Елена Ротари сообщила, что спустя сутки после вакцинации она себя чувствовала хорошо, однако ее донимала головная боль.

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