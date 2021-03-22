Перейдут на смешанный режим работы, что это значит

За последний год одесских школьников то гоняли за парты, то переводили на дистанционное обучение из дома

Теперь же, когда Одесса угодила в «красную» зону карантина учеников ждет смешанная форма обучения. Об этом в ходе совещания оперативного штаба сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.

По словам чиновницы, учеников 5-11 классов после выхода из весенних каникул ожидает дистанционка, а младшие классы, в свою очередь, будут обучаться по желанию родителей.

«Многие родители просят перевести их детей в онлайн, поэтому в течение этой недели в школах проведут опрос, чтобы определить, кому нужно дистанционное обучение. По результатам опроса для этих детей будут сформированы специальные классы, а остальные будут обучаться очно», - сообщила Елена Буйневич.

Она также рассказала, что на карантин закрыто 17 групп в детских садах, 3 из них - из-за ОРВИ и гриппа, а 14 - из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди воспитателей и детей.

Ранее мы сообщали, что в последние две недели в Одесской области фиксируют очень высокий уровень заболеваемости Covid-19.

Так, по состоянию на 22 марта, в регионе официально выявлено 745 новых случаев заражения за сутки.

Общее число заболевших приближается к 100 тысячам и уже достигло 98 тысячи 249 человек.

Летальных случаев - 1 613, из них двое – за последние сутки. 81 721 человек выздоровел, в том числе 32 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 14 915 человек.

Также мы писали, что в Одессе на пороге локдауна полицейские провели карантинные рейды по увеселительным заведениям.

Всю ночь с 20 на 21 марта они ходили по ночным клубам в центральной части города и проверяли как соблюдают карантинные правила владельцы, персонал и посетители. Копы заглянули в заведения на улицах Греческой, Екатерининской и Гоголя.

Как выяснилось в ходе рейдов, многие хозяева клубов и баров проигнорировали запрет на работу после 23:00.

Правоохранители составили протоколы на администраторов заведений.

Теперь им придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, что Одесса вошла в "красную" зону: когда введут жесткий локдаун и что ждет жителей

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