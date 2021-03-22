За последний год одесских школьников то гоняли за парты, то переводили на дистанционное обучение из дома
Теперь же, когда Одесса угодила в «красную» зону карантина учеников ждет смешанная форма обучения. Об этом в ходе совещания оперативного штаба сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.
По словам чиновницы, учеников 5-11 классов после выхода из весенних каникул ожидает дистанционка, а младшие классы, в свою очередь, будут обучаться по желанию родителей.
«Многие родители просят перевести их детей в онлайн, поэтому в течение этой недели в школах проведут опрос, чтобы определить, кому нужно дистанционное обучение. По результатам опроса для этих детей будут сформированы специальные классы, а остальные будут обучаться очно», - сообщила Елена Буйневич.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
13-летняя дочь Кошевого из «Квартал 95» с пухлыми губами ошеломила недетским видом: неожиданные кадры
Перевод часов на летнее время: к чему стоит приготовиться украинцам, "в последние выходные..."
Редкое фото мужа и сына Кравец из "Квартал 95" вызвало ажиотаж: "Папа и маленькая Леночка!"
"Мастер Шеф" Хименес-Браво с любимой на руках показал идеальный день в домашней обстановке: "Красивая парочка"
Она также рассказала, что на карантин закрыто 17 групп в детских садах, 3 из них - из-за ОРВИ и гриппа, а 14 - из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди воспитателей и детей.
Ранее мы сообщали, что в последние две недели в Одесской области фиксируют очень высокий уровень заболеваемости Covid-19.
Так, по состоянию на 22 марта, в регионе официально выявлено 745 новых случаев заражения за сутки.
Общее число заболевших приближается к 100 тысячам и уже достигло 98 тысячи 249 человек.
Летальных случаев - 1 613, из них двое – за последние сутки. 81 721 человек выздоровел, в том числе 32 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 14 915 человек.
Также мы писали, что в Одессе на пороге локдауна полицейские провели карантинные рейды по увеселительным заведениям.
Всю ночь с 20 на 21 марта они ходили по ночным клубам в центральной части города и проверяли как соблюдают карантинные правила владельцы, персонал и посетители. Копы заглянули в заведения на улицах Греческой, Екатерининской и Гоголя.
Как выяснилось в ходе рейдов, многие хозяева клубов и баров проигнорировали запрет на работу после 23:00.
Правоохранители составили протоколы на администраторов заведений.
Теперь им придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.
Напомним, что Одесса вошла в "красную" зону: когда введут жесткий локдаун и что ждет жителей
А еще Politeka писала тысячи людей попрощались с известным одесситом, которого забрал COVID-19, кадры
Также Politeka сообщала, что медик и одесситы рассказали о самочувствии после вакцинации: "головная боль, температура..."