В Одеській мерії масово захворіли ковидом її співробітники

З зв'язку зі спалахом у четвер, 15 квітня до будівлі міськради на Думській площі прибули дезінфектори, які проводять санітарну обробку приміщень.

Відповідні фото виклав на своїй сторінці у Фейсбук депутат Сергій Калинчук, передає Politeka.net

За його словами, за останній тиждень коронавірусну інфекцію підхопили 41 співробітник.

Наразі вирішується питання про перенесення сесії міської ради, запланованої на 28 квітня.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області 34 пацієнти не впоралися з коронавірусом і загинули за один день.

Про велику кількість жертв всього за добу, а також нову статистику захворювання оприлюднили на сайті РНБО.

Станом на 15 квітня, вчора ковід діагностували у 881 жителя Одеського регіону, з них 470 нових випадків в Одесі. Загальна кількість заражених за час пандемії - 123тисячі 449 осіб.

Вакцинували за минулу добу 540 жителів регіону.

Летальних випадків серед жителів Одещини за добу — 34, з них 14 - в Одесі.

Як повідомили в прес-службі мерії, всього з початку пандемії захворіли 57 784 жителя Одеси.

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