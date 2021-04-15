В Одеській мерії масово захворіли ковидом її співробітники
З зв'язку зі спалахом у четвер, 15 квітня до будівлі міськради на Думській площі прибули дезінфектори, які проводять санітарну обробку приміщень.
Відповідні фото виклав на своїй сторінці у Фейсбук депутат Сергій Калинчук, передає Politeka.net
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За його словами, за останній тиждень коронавірусну інфекцію підхопили 41 співробітник.
Наразі вирішується питання про перенесення сесії міської ради, запланованої на 28 квітня.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області 34 пацієнти не впоралися з коронавірусом і загинули за один день.
Про велику кількість жертв всього за добу, а також нову статистику захворювання оприлюднили на сайті РНБО.
Станом на 15 квітня, вчора ковід діагностували у 881 жителя Одеського регіону, з них 470 нових випадків в Одесі. Загальна кількість заражених за час пандемії - 123тисячі 449 осіб.
Вакцинували за минулу добу 540 жителів регіону.
Летальних випадків серед жителів Одещини за добу — 34, з них 14 - в Одесі.
Як повідомили в прес-службі мерії, всього з початку пандемії захворіли 57 784 жителя Одеси.
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