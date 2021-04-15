В Одесской мэрии массово заболели ковидом ее сотрудники

С связи со вспышкой в четверг, 15 апреля к зданию горсовета на Думской площади прибыли дезинфекторы, которые проводят санитарную обработку помещений.

Соответствующие фото выложил на своей странице в Фейсбук депутат Сергей Калинчук, передает Politeka.net

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По его словам, за последнюю неделю коронавирусную инфекцию подхватили 41 сотрудник.

Сейчас решается вопрос о переносе сессии городского совета, запланированной на 28 апреля.

Ранее мы сообщали, в Одесской области 34 пациента не справились с коронавирусом и погибли за один день.

О большом количестве жертв всего за сутки, а также новую статистику заболевания обнародовали на сайте СНБО.

коронавирус, маски, медики

По состоянию на 15 апреля, вчера ковид диагностировали у 881 жителя Одесского региона, из них 470 новых случаев в Одессе. Общее число зараженных за время пандемии – 123тысячи 449 человек.

Вакцинировали за минувшие сутки 540 жителей региона.

Летальных случаев среди жителей Одесчины за сутки — 34, из них 14- в Одессе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего с начала пандемии заболели 57 784 жителя Одессы.

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