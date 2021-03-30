Несовершеннолетняя девушка погибла в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки

Трагедия разыгралась вечером 29 марта улице Маршала Говорова 11/1. Об этом стало известно, благодаря сообщениям местного Telegram-канала «ХУDЕSSА», который показал кадры в места происшествия, передает Politeka.net

Бердникова София выбросилась из окна 7 этажа и разбилась насмерть. Девочки было всего 15 лет.

Причины, по которым она решилась на такой отчаяный поступок не известны, однако авторы Telegram-канала отмечают, что юная одесситка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.

До этого мы сообщали, что на выходных четырёхлетний ребенок разбился насмерть, выпав Несчастный случай произошел 27 марта по адресу: улица Зоопарковая, 18, что в Приморском районе.

4-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа и от полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Также мы сообщали, что в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд.

Жуткое ЧП случилось в Суворовском районе в районе Зернового.

Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью. Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

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