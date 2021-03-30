Это сучилось во время спасательной операции

Под Одессой женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры в жилой высотке

Происшествие случилось днем, 30 марта в городе Южный. Кадры с места обнародовали очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа, спасаясь от пожара в своей квартире и разбилась насмерть.

На кадрах видно, как из окна на последнем этаже идет густой дым, а также спасателей, которые поднимались по лестнице, но вероятнее всего женщина запаниковала и решилась на отчаянный поступок, так не дождавшись пожарных.

До этого мы сообщали, что несовершеннолетняя девушка погибла в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки.

Трагедия разыгралась вечером 29 марта улице Маршала Говорова 11/1. Об этом стало известно, благодаря сообщениям местного Telegram-

Бердникова София выбросилась из окна 7 этажа и разбилась насмерть. Девочки было всего 15 лет.

Причины, по которым она решилась на такой отчаяный поступок не известны, однако стало известно, что юная одесситка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.

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