Под Одессой женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры в жилой высотке
Происшествие случилось днем, 30 марта в городе Южный. Кадры с места обнародовали очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа, спасаясь от пожара в своей квартире и разбилась насмерть.
На кадрах видно, как из окна на последнем этаже идет густой дым, а также спасателей, которые поднимались по лестнице, но вероятнее всего женщина запаниковала и решилась на отчаянный поступок, так не дождавшись пожарных.
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До этого мы сообщали, что несовершеннолетняя девушка погибла в Одессе, выпав из окна жилой многоэтажки.
Трагедия разыгралась вечером 29 марта улице Маршала Говорова 11/1. Об этом стало известно, благодаря сообщениям местного Telegram-
Бердникова София выбросилась из окна 7 этажа и разбилась насмерть. Девочки было всего 15 лет.
Причины, по которым она решилась на такой отчаяный поступок не известны, однако стало известно, что юная одесситка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.
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