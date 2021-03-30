В Одесской области два подростка и убили мужчину

Жестокое преступление было совершено в Измаиле.

Как сообщают местные СМИ , окровавленное тело мужчины без одежды было найдено за бывшим ночным клубом на территории Лебяжьего озера28 марта. Уже удалось установить его личность – это местная знаменитость по кличке «Петя Корбюратор». Мужчина был бездомных, однако Петю знали почти все горожане и всегда положительно о нем отзывались.

Он очень отличался от остальных бездомных: любил жизнь и людей, очень обходительно и дружелюбно общался с каждым, подкармливал собак, которые часто сопровождали его дружной вереницей, словно благодаря за внимание и поддержку.

Бездомному даже сделали страницу в соцсетях , на которую было подписано свьше 2 тысяч человек.

В полиции пока никак не комментируют зверское убийство, поэтому измаильский блогер Владислав Далаков решил придать огласке резонансное дело, сообщив, что в преступлении подозреваются два подростка ромской национальности, одному из них 12 лет, второму - 13. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Блогер пытался поговорить о поступке детей с их родственниками, но те отказываются что-либо объяснить.

Также Далаков сообщил, что в последнее время Петя жаловался, что именно эти подростки над ним издевались – били, снимали одежду и прочее.

В конечном итоге издевательства малолетних садистов закончились трагедией.

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