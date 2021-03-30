В Одесской области два подростка и убили мужчину
Жестокое преступление было совершено в Измаиле.
Как сообщают местные
Он очень отличался от остальных бездомных: любил жизнь и людей, очень обходительно и дружелюбно общался с каждым, подкармливал собак, которые часто сопровождали его дружной вереницей, словно благодаря за внимание и поддержку.
Бездомному даже сделали страницу в
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В полиции пока никак не комментируют зверское убийство, поэтому измаильский блогер Владислав Далаков решил придать огласке резонансное дело, сообщив, что в преступлении подозреваются два подростка ромской национальности, одному из них 12 лет, второму - 13. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Блогер пытался поговорить о поступке детей с их родственниками, но те отказываются что-либо объяснить.
Также Далаков сообщил, что в последнее время Петя жаловался, что именно эти подростки над ним издевались – били, снимали одежду и прочее.
В конечном итоге издевательства малолетних садистов закончились трагедией.
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