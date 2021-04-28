В Одесі вчителька потрапила до лікарні після конфлікту з учнем

Як передає Politeka.net, подробиці та кадри події опублікували в мережі.

За попередньою інформацією, інцидент стався у 22-й школі.

"Восьмикласник підійшов впритул до вчительки математики і залив обличчя перцівкою", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як педагог з телефоном підходить до одного з учнів. Хлопець вихоплює балончик з небезпечним газом і направляє його прямо їй в обличчя.

За попередньою інформацією, вчительку госпіталізували до лікарні.

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Так, мешканці однієї з місцевих багатоповерхівок поскаржилися в поліцію на занадто гучну музику, яка доносилася з сусідньої квартири.

Приїхавши за вказаною адресою поліцейські виявили чоловіка в неадекватному стані.

Агресор почав кидатися на правоохоронців, і під час затримання відкусив патрульному частину фалангу одного з пальців на лівій руці.

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