В Одесі вчителька потрапила до лікарні після конфлікту з учнем
Як передає Politeka.net, подробиці та кадри події опублікували в мережі.
За попередньою інформацією, інцидент стався у 22-й школі.
"Восьмикласник підійшов впритул до вчительки математики і залив обличчя перцівкою", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як педагог з телефоном підходить до одного з учнів. Хлопець вихоплює балончик з небезпечним газом і направляє його прямо їй в обличчя.
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За попередньою інформацією, вчительку госпіталізували до лікарні.
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