"Пісня про Одесу" з радянської оперети не може бути символом українського міста

Високопоставленому українському чиновнику не подобається гімн Одеси російською мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає обрати гімном іншу пісню або перекласти її українською мовою.

Про це стало відомо з річного звіту який з'явився на офіційному сайті омбудсмена, передає Politeka.net

На думку омбудсмена, російськомовна композиція "Пісня про Одесу" з радянської оперети "Біла акація" не може бути символом українського міста.

"Вимагає приведення у відповідність до Закону рішення Одеської міської ради, яким затверджена російськомовна композиція" Пісня про Одесу» з радянської оперети «Біла акація» як гімн міста і розміщена на сайті російською мовою», - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, силовики з інших регіонів прибули до Одеси, щоб забезпечувати порядок на вулицях міста і не допустити провокацій 2 травня.

В Одесі правоохоронці готуються до заходів, які пройдуть в місті 2 травня, приурочені до 7-ї річниці трагедії, яка мала місце в 2014 році.

З 30 квітня в Одеській області будуть введені посилені заходи безпеки.

Під час вшанування пам'яті загиблих до забезпечення публічної безпеки будуть залучені 1300 поліцейський і 1200 нацгвардійців.

Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом

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