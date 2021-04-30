Високопоставленому українському чиновнику не подобається гімн Одеси російською мовою
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагає обрати гімном іншу пісню або перекласти її українською мовою.
Про це стало відомо з річного звіту який з'явився на офіційному сайті омбудсмена, передає Politeka.net
На думку омбудсмена, російськомовна композиція "Пісня про Одесу" з радянської оперети "Біла акація" не може бути символом українського міста.
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"Вимагає приведення у відповідність до Закону рішення Одеської міської ради, яким затверджена російськомовна композиція" Пісня про Одесу» з радянської оперети «Біла акація» як гімн міста і розміщена на сайті російською мовою», - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, силовики з інших регіонів прибули до Одеси, щоб забезпечувати порядок на вулицях міста і не допустити провокацій 2 травня.
В Одесі правоохоронці готуються до заходів, які пройдуть в місті 2 травня, приурочені до 7-ї річниці трагедії, яка мала місце в 2014 році.
З 30 квітня в Одеській області будуть введені посилені заходи безпеки.
Під час вшанування пам'яті загиблих до забезпечення публічної безпеки будуть залучені 1300 поліцейський і 1200 нацгвардійців.
Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом
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