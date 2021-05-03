Зараз у будівлі вже нічого не нагадує про трагедію 2014 року

У мережі показали, як виглядає згорілий Будинок профспілок на Куликовому полі через сім років трагедії

Як повідомляє видання Depo.ua, зараз в будівлі ведуться ремонтні роботи, а після їх завершення в будинку планують відкрити бізнес-центр під назвою "Куликівський".

Він матиме охорону, відеоспостереження, велику стоянку, АЗС, і їдальню – зараз такий набір послуг пропонується майбутнім орендарям.

За даними видання, на першому поверсі ремонт вже закінчився.

Приміщення являють собою кабінетну систему, тому їх пропонують знімати для офісу та іншої комерції. Зараз в наявності кабінети розміром в 15, 20 і 24 квадратних метра. Ціна оренди - від 3800 гривень на місяць.

Крім іншого, для оренди пропонується просторий актовий зал розміром 365 квадратних метрів на четвертому поверсі за 61,5 тисячі гривень. Майбутнім орендарям пропонують знімати зал для фітнес-центру, івентів, концертів, театрів і т.п. ще один відремонтований зал, трохи менше за розміром, здається для спортивних послуг. Невелике приміщення на першому поверсі, площею 50 квадратних метрів, обладнане дзеркалами і гирями, пропонують для танців, йоги, або, наприклад, стретчинга. Оренду пропонують погодинну, від 150 гривень в різні дні.

За інформацією ЗМІ, на ремонт витратили вже більше десяти мільйонів гривень, а власником будівлі залишається Федерація профспілок Одеської області.

Боячись провокацій, охоронці майже нікого не пускають у будівлю.

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