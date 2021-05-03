Сейчас в здании уже ничего не напоминает о трагедии 2014 года

В сети показали, как выглядит сгоревший Дом профсоюзов на Куликовом поле спустя семь лет трагедии

Как сообщает издание Depo.ua , сейчас в здании ведутся ремонтные работы, а после их завершения в Доме планируют открыть бизнес-центр под названием "Куликовский".

Он будет иметь круглосуточнуюохрану, видеонаблюдение, большую стоянку, АЗС, и столовую – сейчас такой набор услуг предлагается будущим арендаторам.

По данным издания, на первом этаже ремонт уже закончился.

Помещения представляют собой кабинетную систему, поэтому их предлагают снимать для офиса и другой коммерции. Сейчас в наличии кабинеты размером в 15, 20 и 24 квадратных метра. Цена аренды — от 3800 гривен в месяц.

Помимо прочего, для аренды предлагается просторный актовый зал размером 365 квадратных метров на четвертом этаже за 61,5 тысячи гривен. Будущим арендаторам предлагают снимать зал для фитнес-центра, ивентов, концертов, театров и т.п. Еще один отремонтированный зал, немного меньше по размеру, сдается для спортивных услуг. Небольшое помещение на первом этаже, площадью 50 квадратных метров, оборудованное зеркалами и гирями, предлагают для танцев, йоги, или, к примеру, стретчинга. Аренду предлагают почасовую, от 150 гривен в разные дни.

По информации СМИ, на ремонт потратили уже более десяти миллионов гривен, а собственником здания остается Федерация профсоюзов Одесской области.

Боясь провокаций, охранники почти никого не пускают в здание.

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