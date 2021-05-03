По Одессе 2 мая расхаживал пьяный мужчина с запрещенной советской символикой, его задержали полицейские

Мужчина был одет в красную футболку с надписью СССР и коммунистическим гербом. Видео появилось в телеграм-канале «Украина в шоке», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, нарушителя закона о декоммунизации остановили на улице Колонтаевской, что на Молдаванке.

«Закрой рот, моя футболка не запрещена в этой стране. Я гражданин Украины, по национальности гагауз, мама у меня украинка», - эмоционально объясняет мужчина полицейским на видео.

Его задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол и открыли уголовное производство по факту использования запрещенной символики. Законом предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, порядок на Куликовом поле и на Соборной площади 2 мая, поддерживали 2,6 тыс. правоохранителей.