По Одессе 2 мая расхаживал пьяный мужчина с запрещенной советской символикой, его задержали полицейские
Мужчина был одет в красную футболку с надписью СССР и коммунистическим гербом. Видео появилось в телеграм-канале «Украина в шоке», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, нарушителя закона о декоммунизации остановили на улице Колонтаевской, что на Молдаванке.
«Закрой рот, моя футболка не запрещена в этой стране. Я гражданин Украины, по национальности гагауз, мама у меня украинка», - эмоционально объясняет мужчина полицейским на видео.
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Его задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол и открыли уголовное производство по факту использования запрещенной символики. Законом предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, порядок на Куликовом поле и на Соборной площади 2 мая, поддерживали 2,6 тыс. правоохранителей.
Он уточнил, что в ходе массовых мероприятий составили несколько админпротоколов — в основном, речь идет о нарушениях карантина.
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