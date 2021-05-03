На Пасху в центре Одессы произошло побоище

Так, 2 мая на улице Старопортофранковская, 71Б, в драке сошлись около двух десятков молодых парней. Об этом сообщает в понедельник утром Telegeram-канал "Одесса INFO", передает Politeka.net

По словам очевидцев, в результате конфликта несколько человек получили сильные травмы и были госпитализированы.

"Толпа на толпу. Четверо в больнице трое из которых в критическом состоянии", - говорится публикации.

На кадрах можно увидеть, что сначала подрались двое людей. Когда один из них упал, группа парней за ним кинулась на оппонентов и завязалась массовая драка.

О причине конфликта не сообщается.

Видео можно просмотреть тут .

Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.

Пострадавшие срочно доставлены в больницу.

Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.

Подполковник и старший лейтенант занимались розыском подозреваемых по одному делу.

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