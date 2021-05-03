На Пасху в центре Одессы произошло побоище
Так, 2 мая на улице Старопортофранковская, 71Б, в драке сошлись около двух десятков молодых парней. Об этом сообщает в понедельник утром
По словам очевидцев, в результате конфликта несколько человек получили сильные травмы и были госпитализированы.
"Толпа на толпу. Четверо в больнице трое из которых в критическом состоянии", - говорится публикации.
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На кадрах можно увидеть, что сначала подрались двое людей. Когда один из них упал, группа парней за ним кинулась на оппонентов и завязалась массовая драка.
О причине конфликта не сообщается.
Видео можно просмотреть
Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.
Пострадавшие срочно доставлены в больницу.
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