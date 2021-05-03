Без инцидентов не обошлось

В сети показали, как прошел пасхальный день в Одессе в годовщину трагических событий 2 мая

Соответствующее видео обнародовали местные телеграм-каналы, а также сайт нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Так, в воскресенье, 2 мая, в седьмую годовщину трагедии на Куликовом поле, в Одессе прошел «Марш защитников Одессы», организованный патриотическими организациями города и ветеранами АТО (ООС).

Патриоты собрались на Соборной площади, где провели молебен, помянув погибших 2 мая 2014 года в центре Одессы десятника «Правого сектора» Игоря Иванова и майдановца Андрея Бирюкова. Затем колонна двинулась по Дерибасовской к парку Шевченко.

Кроме того, одесситы пришли на Куликово поле, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая. Большинство людей пришли с цветами, однако без инцидентов не обошлось. У некоторых посетителей площади полицейские изъяли газовые баллончики.

А затем здесь состоялся траурный митинг. Его участники выпустили в небо черные шары и белых голубей.

По словам замминистра внутренних дел Сергея Ярового, порядок на Куликовом поле и на Соборной площади 2 мая, поддерживали 2,6 тыс. правоохранителей.

Он уточнил, что в ходе массовых мероприятий составили несколько админпротоколов — в основном, речь идет о нарушениях карантина.

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