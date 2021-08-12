В Одесі горить багатоповерховий житловий будинок, густий дим видно здалеку

Відео пожежі оприлюднили очевидці в місцеві пабліки, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, НП сталася на вулиці Семінарській, в четвер, 12 серпня. Там горить квартира на передостанньому поверсі п'ятиповерхового будинку.

Густий чорний дим і язики полум'я вириваються назовні через балкон і є ймовірність поширення пожежі на інші площі.

На місце вже прибули пожежні машини, а також медики швидкої допомоги.

Співробітники ДСНС приступили до ліквідації вогнища загоряння. Даних про постраждалих поки немає, як і відомостей про пожежу на сайті ДСНС регіону. Подробиці з'ясовуються.

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