Під Одесою чоловіків дістав пістолет і став стріляти в сусідку

Побутовий конфлікт, який переріс у стрілянину трапився в ніч на 12 вересня в селі Крижанівка, повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

У поліцію звернулася 44-річна жінка і розповіла, що сусід вистрілив у неї з пістолета. Він потрапив у живіт.

Правоохоронці з'ясували, що жінка і її 37-річний сусід посварилися на побутовому грунті, після чого чоловік вистрілив з пістолета і потрапив в неї. Потерпіла відбулася саднами, їй надали допомогу на місці.

За даними телеграм-каналу "х. Одеса", чоловік почав палити з травматичного пістолета по сусідах через те, що ті йому відключили електрику.

Поліція вже затримала стрілка. Його підозрюють у хуліганстві із застосуванням зброї. Чоловікові загрожує до 7 років в'язниці.

Раніше ми писали, в Одесі на селищі Котовського чоловік заподіяв кульове поранення підлітку, коли стріляв з пістолета.

Як розповіли очевидці, чоловік стріляв з Флобера прямо з вікна першого поверху багатоповерхового будинку. Куля влучила неповнолітньому між пальцями ніг.

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