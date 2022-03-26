25 березня над Одеською областю українські військовослужбовці збили три російських крилатих ракети.
Про це повідомляє в Facebook повітряне командування»Південь".
"25 березня в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України «приземлили» ще три російських крилатих ракет морського базування, які несли смерть мирним містам», — йдеться в пості.
За інформацією начальника Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченка, вранці 25 березня до берегів Одеси спробував підійти російський фрегат, але берегова охорона вчасно відкрила вогонь і змусила його піти.
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