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13:31 Командир танкового полку застрелився, а техніку розікрали: українська розвідка розповіла про становище окупантів

13:11 Окупанти влаштували терор жителям Мелітополя та Бердянська: шукають "фашистів" і пропонують "співпрацювати"

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10:52 Загарбники з рф зайшли до Славутича: місто повстало проти окупантів під звуки стрілянини, кадри

10:50 "Все одно хто в їх прицілі": у Маріуполі окупанти зруйнували тільки побудований Дитячий реабілітаційний центр

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