Жителів населених пунктів Одеської області закликають відмовитися від прогулянок на пляжі, там може бути небезпечно.

До узбережжя міста Южне в Одеській області морем прибило до берега небезпечну міну. Жителів Південного просять не виходити на пляж, оскільки спецслужби проводитимуть розмінування. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.

"Вночі до узбережжя міста Південне в Одеській області з Чорного моря прибило міну. Жителів міста просять не виходити на пляж, оскільки спецслужби проводитимуть розмінування боєприпасу", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Зазначимо, раніше глава Одеської військової адміністрації Максим Марченко застеріг громадян, що інформація про часткове розмінування саперами пляжів Одеси неправдива. Одеські чиновники підкреслюють, що ні в якому разі не можна пересуватися по пляжах міста і області, тому що це може бути небезпечно для життя.

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