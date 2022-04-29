Диверсант був переданий відповідним службам для подальшого з'ясування подробиць щодо його діяльності.

Біля одного з одеських блокпостів увагу правоохоронців привернула машина, яка тривалий час не рухалася з місця. Про це повідомила речник патрульної поліції Одеської області Алла Марченко під час щоденного звіту про діяльність відомства.

При перевірці в телефоні водія виявили Google-карти з незрозумілими відмітками. Крім того, чоловік активно листувався з росіянами, був підписаний на проросійські пабліки і входив в групи, що поширювали контент, згенерований ворогом.

Ймовірний диверсант був переданий відповідним службам для подальшого з'ясування подробиць щодо його діяльності.

Також Алла Марченко попередила, що будь-які запуски дронів у воєнний час заборонені і вважаються шпигунською діяльністю — за такі авіазйомки передбачена кримінальна відповідальність.

Особливу увагу спікер приділила відповідальності батьків, які повинні роз'яснити це своїм дітям.

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