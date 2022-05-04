Допустити людей на пляжі і узбережні зони влада поки не може через велику небезпеку.

В Одесі та області під загрозою опинився курортний сезон. Це пов'язано не тільки з ракетними обстрілами міста, а й з мінами, які росіяни розкидали в морі. Повністю розмінувати побережну зону і допустити людей на пляжі в регіоні зможуть тільки після перемоги України. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Вчора знешкоджували морську міну в нашій акваторії і були такі факти, що міни приносило на наші одеські пляжі. Причому це міни, які росіяни розкидали в Чорному морі", - розповів Братчук.

За його словами, росіяни не приховують того, що близько 400 хв розкидали в морі і тепер вони не знають де вони. Спікер додає, що такі міни море може винести на берег де завгодно. Так що поки не відомо, коли одеські пляжі стануть безпечними.

"Курортний сезон, м'яко кажучи, під загрозою. Це не буде в тому сенсі, як ми звикли це розуміти і до того курортного сезону ставитися. Безпека наших громадян-це, перш за все", - підсумував Сергій Братчук.

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