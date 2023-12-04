Фонтанська сільська рада Одеської області планує придбати солодкі подарунки до настання Нового року на суму понад 800 тисяч гривень.

Інформацію про це отримали представники Новини.LIVE через систему електронних закупівель Prozorro. За даними відкритого аукціону, Фонтанська селищна рада планує витратити 860 040 гривень на придбання 4 778 пакунків солодощів вагою не менше 400 грамів кожен.

Розрахункова вартість одного подарунка становить 180 гривень, проте важливо зауважити, що це роздрібна ціна, а гуртова вартість залишається невідомою.

Умови тендеру визначають, що кожен подарунок має містити:

1 праліне, покриту шоколадною глазур'ю;

1 шоколад молочний з начинкою (наприклад, нуга);

1 шоколадно-желейну цукерку;

5 м'яких або перешарованих карамелей;

3 вафельні цукерки в шоколадній глазурі з різними начинками;

8 желейних цукерок різних смаків;

4 об'ємні вафельки з начинкою, покриті молочно-шоколадною глазур'ю;

2 штучки печива з'єднаного начинкою.

Також, варто відзначити, що в Ізмаїлі Одеської області оголошено тендер на новорічні подарунки з витратою понад мільйон гривень. Голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова висловила своє обурення щодо подібних тендерів під час воєнного конфлікту, зауваживши, що такі закупівлі можна влаштовувати після закінчення війни, коли на передовій існує велика потреба у дронах та зброї.

Також раніше повідомлялося, що Визирська сільська рада, розташована на Одещині, планує придбати дитячі солодощі на святкування Нового року, збираючись витратити майже 800 тисяч гривень на цукерки.

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