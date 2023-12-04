Пресслужба АТ "Одесгаз" повідомляє, що певна частина містян буде тимчасово відключена від постачання блакитного палива.
Конкретні вулиці та будинки, де буде відсутнє газопостачання:
- просп. Свободи, 90-102
- просп. Свободи, 107-117
- вул. Політкаторжан (усі будинки)
- пров. 411 Батареї (усі будинки)
- дачний кооператив "Чорноморка"
Після завершення ремонтних робіт відновлення газопостачання для споживачів буде проведено. Управління експлуатації газового господарства просить вибачення за тимчасові незручності.
Також в статті надається інформація про тарифи на газ в Україні, де кожен постачальник встановлює власні розцінки. Нагадується, що більшість мешканців країни є клієнтами Нафтогазу і платять 7,96 грн за кубометр газу. Також згадується можливість виокремлення "третьої квитанції" за природний газ з єдиного платежу за "блакитне паливо", яка стосується оплати за утримання внутрішньобудинкових мереж.
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