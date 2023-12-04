Жителі Одеси зазнають відсутності газу через заплановані ремонтні роботи на розподільчих газопроводах, які відбудуться 6 грудня.

Пресслужба АТ "Одесгаз" повідомляє, що певна частина містян буде тимчасово відключена від постачання блакитного палива.

Конкретні вулиці та будинки, де буде відсутнє газопостачання:

просп. Свободи, 90-102

просп. Свободи, 107-117

вул. Політкаторжан (усі будинки)

пров. 411 Батареї (усі будинки)

дачний кооператив "Чорноморка"

Після завершення ремонтних робіт відновлення газопостачання для споживачів буде проведено. Управління експлуатації газового господарства просить вибачення за тимчасові незручності.

Також в статті надається інформація про тарифи на газ в Україні, де кожен постачальник встановлює власні розцінки. Нагадується, що більшість мешканців країни є клієнтами Нафтогазу і платять 7,96 грн за кубометр газу. Також згадується можливість виокремлення "третьої квитанції" за природний газ з єдиного платежу за "блакитне паливо", яка стосується оплати за утримання внутрішньобудинкових мереж.

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