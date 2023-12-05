Правоохоронці в Одеській області затримали членів фальшивої спецслужби, які вимагали гроші та погрожували розправою.

Злочинна група вимагала гроші від місцевих мешканців, видаючи себе за представників спецслужб та військкомату.

За інформацією Служби безпеки України, підозрювані створили підроблені емблеми та посвідчення СБУ, і використовували їх, підходячи до осіб мобілізаційного віку на вулицях та представляючись працівниками військкомату. Чоловіків обвинувачували у ухиленні від мобілізації та загрожували їм кримінальною відповідальністю.

З метою уникнення покарання фальшиві представники військкомату пропонували постраждалим "відкупитися" за різні суми грошей. Тим, хто відмовлявся, злочинці погрожували викраденням та фізичними розправами.

Одному з місцевих мешканців злочинці вимагали 20 тисяч доларів. Цей випадок був задокументований правоохоронцями, які затримали фальшивих спецслужбовців. Затриманих взяли під варту та пред'явили їм обвинувачення. За цей злочин їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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