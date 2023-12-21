В Україні у 2024 році можуть змінитися тарифи на деякі житлово-комунальні послуги. Стало відомо, скільки доведеться заплатити з 1 січня.

Україна використовує регулювання тарифів на комунальні послуги, такі як газ та електроенергія, як засіб стримування темпів інфляції. Незважаючи на це, рано чи пізно буде необхідно скасувати це регулювання, хоча це не станеться в січні. Розповімо, які тарифи на газ та електроенергію з 1 січня чекають жителів Одеси та Одеської області.

З 1 січня тариф на газ в Україні становитиме 7,96 грн за кубометр. Це означає, що ціни залишаться незмінними, принаймні до завершення опалювального сезону 2024 року. "Нафтогаз" вказував, що вартість газу розрахована до кінця опалювального сезону. Зараз 98% українців отримують газ від "Нафтогазу", що становить 12,4 млн українських сімей. Також слід зазначити, що поки ще є можливість вибору, від якої компанії купувати газ.

Вартість газу в різних компаніях варіюється від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, і ці тарифи залишаються актуальними до 1 травня 2024 року. У серпні Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних умов, дозволяючи компаніям, які забезпечують опалення та обігрів води, купувати газ за зниженою ціною.

З 1 січня 2024 року тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним і складе 2,64 грн за кВтгод. У порівнянні з минулим роком, коли вартість електроенергії становила 1,68 грн за споживання понад 250 кВтгод і 1,44 грн за споживання до 250 кВтгод на місяць, це значний зріст. Наприклад, при споживанні 239 кВтгод в січні 2023 року платіж становив 344,16 грн, тоді як у січні 2024 року ця сума складатиме 630,96 грн.

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