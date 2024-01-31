Незалежно від загального зростання виплат, певні пенсіонери отримали додаткові надбавки. Загальне підвищення виплат очікується після індексації у березні, а також певні категорії пенсіонерів можуть очікувати збільшення у квітні.
Розмір мінімальної зарплати збільшився з 1 січня 2024 року і становить 7 100 гривень. За результатами цього зростання, пенсії громадян старше 65 років із повним стажем зросли. Зазначена категорія осіб тепер має отримувати не менше 40% від мінімальної зарплати, що в сумі 2 840 гривень з 1 січня.
Очікується, що наступне підвищення мінімальної зарплати відбудеться у квітні, піднімаючи її з 7 100 до 8 000 гривень. Відповідно, пенсії цієї категорії досягнуть розміру 3 200 гривень, порівняно з попередніми 2 840 гривнями.
З 1 січня зросли також прожиткові мінімуми для різних груп населення. Мінімальна пенсія збільшилась з 2 093 до 2 361 гривень.
Додатково до загального підвищення виплат, деякі пенсіонери отримали вікову надбавку. Наприклад:
- громадяни від 70 до 74 років отримують щомісячну надбавку в розмірі 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років отримують 456 гривень;
- особи старше 80 років отримують 570 гривень.
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