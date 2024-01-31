Починаючи з 1 січня, розмір пенсій для громадян старше 65 років з повним стажем зросли.

Незалежно від загального зростання виплат, певні пенсіонери отримали додаткові надбавки. Загальне підвищення виплат очікується після індексації у березні, а також певні категорії пенсіонерів можуть очікувати збільшення у квітні.

Розмір мінімальної зарплати збільшився з 1 січня 2024 року і становить 7 100 гривень. За результатами цього зростання, пенсії громадян старше 65 років із повним стажем зросли. Зазначена категорія осіб тепер має отримувати не менше 40% від мінімальної зарплати, що в сумі 2 840 гривень з 1 січня.

Очікується, що наступне підвищення мінімальної зарплати відбудеться у квітні, піднімаючи її з 7 100 до 8 000 гривень. Відповідно, пенсії цієї категорії досягнуть розміру 3 200 гривень, порівняно з попередніми 2 840 гривнями.

З 1 січня зросли також прожиткові мінімуми для різних груп населення. Мінімальна пенсія збільшилась з 2 093 до 2 361 гривень.

Додатково до загального підвищення виплат, деякі пенсіонери отримали вікову надбавку. Наприклад:

громадяни від 70 до 74 років отримують щомісячну надбавку в розмірі 300 гривень;

особи від 75 до 79 років отримують 456 гривень;

особи старше 80 років отримують 570 гривень.

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