В Одеській області згідно моніторингу виявлено різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема у дітей.

На території Одеської області виявлено збільшення випадків захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей, повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень виявлено загальний зріст захворюваності на 35%, зокрема серед дітей зростання становить 52,5%, а серед дорослих - 10,5%.

Інтенсивний показник, включаючи COVID-19, залишається нижче епідемічного порогу на 17,9%. Відзначається, що захворюваність серед дітей становить 66%, при цьому основну частку складають діти раннього віку та 5-14 років. Госпіталізація також зросла на 17,3%, із переважною частиною госпіталізованих - діти (74%).

За вірусологічним моніторингом виявлено циркуляцію грипу А та інших вірусів. Зокрема, вірус грипу А збільшив свою питому вагу, що, за словами медиків, пояснює різкий ріст захворюваності.

Протягом епідсезону проти грипу вакциновано 8194 особи, включаючи 6321 медичний персонал.

Крім того, захворюваність на гострі кишкові інфекції зросла в області, особливо серед дітей. У місті Одеса групова захворюваність ротавірусною інфекцією призвела до госпіталізації п'ятеро дітей. Зазначається, що вже проводяться заходи з профілактики та контролю динаміки цього захворювання.

Також повідомлено про два випадки кору в Одесі серед невакцинованих дітей, які прибули з Румунії (м. Брашов), де оголошена національна епідемія кору з 5 грудня. На щастя, діти вже виписані зі стаціонару у задовільному стані. В місцевому осередку захворювання вжито профілактичні та протиепідемічні заходи, включаючи визначення щеплювального статусу контактних осіб. Нових випадків кору наразі не зафіксовано.

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