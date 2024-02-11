Співробітники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця в одержанні хабаря, що стало причиною розгортання корупційного скандалу в Одеській області, повідомила пресслужба ДБР. Зараз йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Обвинувальний акт, побудований на матеріалах Державного бюро розслідувань, вже направлено до суду Одеської області. Деталі схеми включають у себе вимагання 10 тисяч доларів США за припинення справи та повернення конфіскованого майна.

Під час розслідування онлайн-шахрайства, правоохоронець прийняв хабар від учасника кримінального провадження, обіцяючи йому захист від правової відповідальності. Пізніше він встановив умову отримання 20% від прибутку від шахрайської схеми. Перший платіж у розмірі 10 тисяч доларів США правоохоронець отримав особисто, а протягом чотирьох місяців активно привертав посередника для отримання подальших "відкатів".

Затримання правоохоронця та його посередника в вересні 2023 року стало можливим завдяки спільній роботі ДБР. Нині обидва обвинувачені у неправомірному отриманні вигоди відповідно до службового статусу, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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