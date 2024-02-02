Житель Ізмаїла потерпів втрати в розмірі 27 тисяч гривень, звернувшись до рекламного оголошення про отримання фінансової допомоги від ООН, яке він знайшов у мобільному додатку "Telegram".

57-річний чоловік взяв участь в анкетному опитуванні, наданому за вказівкою в рекламі, і після певного часу виявив, що з його банківської картки зникли значні кошти. Деталі та механізм обману над довірливим мешканцем Ізмаїла розкриє Politeka.

За відомою інформацією, пенсіонер відгукнувся на оголошення про допомогу від міжнародної організації та надав під час опитування дані про свій банк, ставши потенційною жертвою шахраїв.

Після певного часу чоловік перевірив свій банківський додаток і виявив, що 27 725 гривень були списані з його картки. Усвідомивши, що його обманули, мешканець Ізмаїла негайно звернувся до правоохоронних органів. Наразі розглядається питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Важливо пам'ятати, що шахраї постійно вдосконалюють свої методи. Тому варто бути обережними та не довіряти сумнівним оголошенням про фінансову допомогу, взаємодіяти лише з офіційними представниками організацій. Необхідно утримувати конфіденційні дані своєї банківської карти від доступу на підозрілих ресурсах, оскільки шахраї особливо цікавляться номером карти, строком її дії та тризначним кодом на звороті. Володіючи цією інформацією, зловмисники можуть вчинити фінансові операції без вашого дозволу.

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