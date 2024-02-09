Одеських депутатів, Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова, оголосили в розшук за підозрою у вчиненні злочинів щодо майна Українського Дунайського пароплавства, як повідомлено на сайті Національного антикорупційного бюро.

Представники Одеської міськради, які представляли партію ОПЗЖ, потрапили під обвинувачення в заволодінні 32 суднами компанії Дунайського пароплавства, які незаконно передали приватній фірмі Effective Management Services LTD. Також у розшук оголошено Євгенія Пітченка, представника цієї фірми.

Віталій Саутьонков і Віктор Баранський служили депутатами Одеської обласної ради від "Опозиційного блоку" з 2015 по 2020 рік, після чого були обрані до міської ради від ОПЗЖ. Після заборони ОПЗЖ обидва приєдналися до нової депутатської групи "За життя та мир".

Баранський з того часу не з'являвся на жодних сесіях і, за всіма показниками, перебуває за кордоном. Саутьонков, за даними Української Служби Інформації, залишається в Одесі і голосно засуджує російську агресію. Однак він також уникає участі у сесіях, що призвело до його виключення з історико-топонімічної комісії.

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