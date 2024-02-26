Служба безпеки України затримала жінку, яка співпрацювала з окупантами, приховуючись під виглядом переселенки в місті Кривий Ріг.

У Кривому Розі жінка брала участь у проведенні фальшивого референдуму на тимчасово окупованій території Херсонщини, який мав за мету легалізувати анексію цієї області Росією. Про це інформують в СБУ.

Під час цього події вона діяла в складі "виборчої комісії" окупантів у селищі Веселе Каховського району, де спільно з озброєними загарбниками звела місцевих мешканців до голосування за приєднання до Росії. Після звільнення цієї території вона приховувалась у Кривому Розі, спробуючи уникнути правосуддя.

Крім того, вона намагалася незаконно отримати соціальні виплати та житло, використовуючи свій фіктивний статус переселенки.

Співробітники СБУ завдяки своїм заходам виявили та затримали злочинцю. За даними слідства, ця жінка з Новокаховської міської громади співпрацювала з окупантами з самого початку вторгнення, пропонуючи їм свою допомогу у воєнні проти України.

Наразі її тримають під вартою, і триває розслідування всіх обставин злочину. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ у Херсонській області за керівництва обласної прокуратури.

Останні новини України:

В Одесі чоловік "зливав" інформацію про розташування ЗСУ: яке покарання понесе

"Скільки горя наробили, немає слів": в Дніпрі підлітки розгромили могилу бійця та інші поховання, деталі та фото

На жаль, дива не сталось: на Одещині попрощалися з бійцем, який вважався зниклим безвісти