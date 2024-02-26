Літні люди, які не набрали необхідний стаж для переходу на пенсію за законом, будуть отримувати виплату соціальної допомоги.

Особам, для яких настав час виходу на пенсію, але вони не мають достатнього стажу, передбачено виплату соціальної допомоги відповідно до закону.

Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів України, ця допомога надається пенсіонерам, які не мають мінімум 15 років стажу. Її розмір не може перевищувати 3028 гривень.

Сума допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Особи, які мають право на цю допомогу, повинні звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання або реєстрації. При цьому потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний номер, довідку про страховий стаж (яка надається Пенсійним фондом за запитом), інформацію про доходи та майновий стан за останні півроку кожного члена сім'ї, а також заповнену заяву.

Важливо зауважити, що соціальну допомогу перераховують що півроку.

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